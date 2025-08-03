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03 августа, 09:45

Общество

Владимир Путин поздравил работников железнодорожной отрасли с праздником

Владимир Путин поздравил работников железнодорожной отрасли с праздником

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В России 3 августа отмечают День железнодорожника. С профессиональным праздником работников отрасли поздравил Владимир Путин. Глава государства отметил, что уникальная сеть железных дорог позволяет стране развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность.

В прошлом году по данным РЖД было перевезено почти 1 миллиард 300 миллионов пассажиров, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом. Праздник железнодорожников является первым профессиональным праздником в России, он был учрежден приказом по министерству путей сообщения в 1896 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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