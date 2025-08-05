Новости регионов: сильный град обрушился на Хабаровск

В Хабаровске прошел сильный град. Ледяные шарики повредили урожай, автомобили и даже причинили травмы прохожим. Многие пытались укрыться под деревьями, но это не помогло избежать синяков и ссадин. Град сопровождался сильными порывами ветра.

В Старом Осколе Белгородской области семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила прохожего во дворе жилого дома. Машина двигалась задним ходом, задела мужчину, скамью и две припаркованные машины. Пострадавший госпитализирован.

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