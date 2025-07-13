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Новости

13 июля, 13:30

Происшествия

Новости мира: в Австралии полиция семь часов преследовала угонщика микроавтобуса

Новости мира: в Австралии полиция семь часов преследовала угонщика микроавтобуса

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В Австралии полицейские семь часов преследовали угонщика микроавтобуса. 36-летний водитель, уходя от погони в Мельбурне, задел дорожные знаки и едва не столкнулся с десятками машин. В попытке скрыться, он выпрыгнул из автомобиля на ходу, но был сбит полицейским авто.

В Индии обнаружили россиянку с двумя детьми, живущую в пещере. Женщина провела с дочерьми две недели в джунглях, вдохновившись индуистскими практиками. Семья питалась фруктами и занималась медитацией. Теперь власти готовят процедуру депортации, все трое находятся под стражей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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