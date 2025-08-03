Умер бронзовый призер Олимпидады-1988 Владимир Попов

Фото: vk.com/ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В Омске скончался заслуженный мастер спорта ССР по классической борьбе, бронзовый призер Олимпиады-1988, чемпион мира Владимир Попов, сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы Омской области.

Он ушел из жизни 2 августа, причины смерти спортсмена не уточняются. В федерации отметили, что Попов внес неоценимый вклад в развитие омской школы борьбы, а также выразили соболезнования его родным и близким.

Попов родился 1 января 1962 года в Барнауле, а в 1973 году начал заниматься борьбой. После окончания школы он переехал в Омск, где поступил в институт физкультуры.

В 1987 он одержал победу на чемпионате СССР и отобрался на чемпионат Европы, где выиграл, не потеряв ни балла. В том же году он стал чемпионов мира. В 1988 году представлял Советский Союз на Олимпийских играх в Сеуле, боролся в весовой категории до 90 килограммов.

После окончания спортивной карьеры четыре года работал в Швеции по контракту и тренировал детей, кроме того, он жил и работал в Австралии. Позже Попов вернулся в Омск и был советником губернатора области.

Сын олимпийского чемпиона, Иван Попов, выступал как борец за Австралию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

