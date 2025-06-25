Умерла первый заместитель гендиректора "России сегодня" Галина Кожина

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Первый заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Галина Кожина скончалась после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА Новости.

Медиагруппа отметила, что смерть Кожиной стала большой утратой для организации. Компания выразила соболезнования семье и близким женщины.

Кожина получила образование в Московском полиграфическом институте. Она работала в типографии газеты "Правда" и системе министерства тяжелого и транспортного машиностроения СССР.

В 1987 году она начала работу в коллективе медиагруппы, когда компания называлась Агентство печати "Новости" (АПН). Тогда Кожина пришла на должность старшего бухгалтера управления делами.

"Ее инициативность, умение не только видеть сложные проблемы, но и находить оптимальные пути их решения стали основой новаторских подходов в оперативном реагировании на изменения в стране и профессиональной сфере", – говорится в сообщении.

Кожина активно занималась совершенствованием деятельности финансово-экономических подразделений, стремилась повысить результативность работы агентства и улучшить финансовые бизнес-процессы.

При этом она принимала участие в реализации информационных проектов и акциях медиагруппы, которые были направлены на укрепление позитивного образа России на международной арене.

Кожина была удостоена орденом Почета, звания "Заслуженный экономист России" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также ей вручались почетная грамота президента России, почетный знак Россотрудничества "За дружбу и сотрудничество" и благодарность министерства финансов.