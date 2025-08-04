Новости регионов: фура врезалась в металлическое ограждение на южном обходе Подольска

ДТП произошло на южном обходе Подольска. Там фура врезалась в отбойник, который разделяет встречные полосы. Грузовой автомобиль после столкновения с металлическим ограждением развернуло поперек трассы. О причинах происшествия и пострадавших информации пока нет.

Автобус наехал на пожилую женщину в Санкт-Петербурге. 87-летняя пенсионерка оступилась на остановке, в результате чего упала на участок, который находится между проезжей частью и тротуаром. Водитель общественного транспорта не увидел этого и наехал на женщину. Пенсионерка получила травмы. Теперь решается вопрос о привлечении водителя к ответственности.

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