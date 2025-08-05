Подросток за рулем автомобиля попал в смертельное ДТП в Бурятии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Бурятия"

Автомобиль под управлением несовершеннолетнего водителя съехал в кювет и врезался в столб в Кабанском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие установило, что в момент ДТП в автомобиле Honda Shuttle находились четверо подростков. В какой-то момент несовершеннолетний водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим столкновением со столбом. В результате чего один подросток погиб, двое получили травмы.

Все пострадавшие были госпитализированы. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения грузовика и машины скорой в Москве. В данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.