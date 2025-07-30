ТАСС: телеведущего Хрусталева сняли с рейса в Москву за дебош

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Телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с рейса Калининград – Москва из-за пьяного дебоша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как рассказал собеседник агентства, Хрусталев был пьян, нецензурно выражался и оскорблял пассажиров. Кроме того, телеведущий поругался со стюардессой. В результате рейс был задержан. В отношении комика составлен административный протокол.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, сообщение в дежурную часть поступило от сотрудника службы пассажирских перевозок.

"Транспортными полицейскими установлено, что 46-летний мужчина, уроженец Москвы, нарушает общественный порядок: выражается нецензурной бранью в отношении бортпроводника", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина заплатил штраф за недостойное поведение.

Ранее самолет рейса SU525 Дубай – Москва совершил незапланированную посадку в Баку из-за нетрезвого дебошира. Мужчина оскорблял людей, провоцировал конфликты и не реагировал на замечания. Капитан воздушного судна распорядился применить средства сдерживания. После посадки нарушителя передали сотрудникам полиции.