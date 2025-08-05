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05 августа, 07:58

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали возле южных Курил

Фото: 123RF/destinacigdem

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали возле побережья южных Курил, передает РИА Новости слова начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елены Семеновой.

Подземные толчки были замечены в Охотском море 5 августа в 14:25 по местному времени (06:25 по московскому времени). Эпицентр сейсмособытия располагался в 110 километрах к востоку от села Рейдово на острове Итуруп, а очаг залегал на глубине 193 километров.

При этом, уточнила Семенова, сведения об ощутимости землетрясения не поступали. Также не была объявлена тревога цунами.

Мощное землетрясение 30 июля произошло на Камчатке. Его магнитуда составляла 8,8. Эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. В самом городе землетрясение ощущалось с силой примерно 6 баллов.

Серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов фиксировалась на протяжении всего дня. Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было замечено около 100 сейсмических событий.

Землетрясение магнитудой 5,3 и 4,5 зафиксировали на Камчатке 2 августа

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происшествиярегионы

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