Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у берегов Камчатки

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Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным службы о произошедших землетрясениях, толчки произошли в 21:59 по московскому времени в понедельник, 4 августа.

Ранее сильное землетрясение зафиксировано на Камчатке 30 июля. По информации сейсмологов, эпицентр толчков находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 километров. В самом городе землетрясение ощущалось с силой примерно 6 баллов.

После чего в течение дня фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов. Глава Камчатского края Владимир Солодов назвал это землетрясение сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.