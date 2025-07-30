Власти Армении предложили "открыть ворота" приграничной с Азербайджаном области

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Президент Армении Ваагн Хачатурян предложил "открыть ворота" Сюникской области, которая связывает Азербайджан с его Нахичеванской автономией через армянскую территорию. Об этом Хачатурян заявил во время рабочего визита в регион.

"Если мы сможем открыть ворота Сюника, я имею в виду возможности 43 километров (длина транспортного коридора. – Прим. ред.), то можете быть уверены, что будущее предоставит нам большие возможности для развития", – цитирует армянского лидера ТАСС.

Хачатурян добавил, что предложенная Ереваном идея "Перекрестка мира" крайне хорошо воспринимается международным сообществом. По словам президента Армении, целью правительства в ближайшее время является подписание мирного соглашения.

Ранее СМИ сообщали, что Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта, получившего название "Мост (президента США Дональда) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

Согласно меморандуму, дорога останется в собственности Армении, однако управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в Соединенных Штатах. Договор планируется заключить на 99 лет. При этом обеспечение безопасности будет возложено на американских военных.