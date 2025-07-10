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10 июля, 09:14

Политика

Алиев и Пашинян начали переговоры в ОАЭ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна началась в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом пишет RT со ссылкой на "Азертадж".

Других подробностей мероприятия не сообщается.

Ранее СМИ предполагали, что Пашинян и Алиев встретятся в рамках продолжающегося переговорного процесса между Баку и Ереваном. В частности, мирное соглашение между странами могут подписать уже до конца июля.

Проект документа был согласован представителями Армении и Азербайджана еще в марте текущего года. Российский МИД выражал готовность Москвы содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.

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