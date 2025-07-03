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03 июля, 10:53

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Middle East Eye: Пашинян и Алиев могут подписать мирное соглашение в июле

Стали известны возможные сроки подписания мирного соглашения Армении и Азербайджана

Фото: ТАСС/POOL/Владимир Смирнов

Мирное соглашение между Ереваном и Баку может быть подписано уже в июле, передает издание Middle East Eye.

В конце этого месяца состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она пройдет в рамках продолжающегося переговорного процесса.

Журналисты предположили, что документ, скорее всего, будет подписан в Дубае.

В марте армянский МИД сообщил о завершении переговоров и утверждении мирного договора между Ереваном и Баку. После этого Армения заявила о готовности начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа.

При этом СМИ писали о встрече Пашиняна с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на мероприятии в рамках саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране. Однако детали их разговора неизвестны.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны содействовать нормализации отношений Еревана и Баку.

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