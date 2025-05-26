Премьер Армении Пашинян пригрозил изменением конституции ради мира с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил изменить основной закон страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Такое заявление он сделал на международном форуме Yerevan Dialogue, передает ТАСС.

Свою инициативу политик объяснил тем, что "возможность заключения мира нельзя упускать".

В марте армянский МИД сообщил о завершении переговоров и утверждении мирного договора между Ереваном и Баку. После этого Армения заявила о готовности начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа.

При этом СМИ писали о встрече Пашиняна с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на мероприятии в рамках саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране. Однако детали их разговора неизвестны.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны содействовать нормализации отношений Еревана и Баку.