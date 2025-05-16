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16 мая, 12:56

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APA: Алиев и Пашинян провели встречу в Тиране

Пашинян и Алиев провели встречу в Тиране – СМИ

Фото: телеграм-канал Axar.az Operativ Xəbər Saytı

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились на мероприятии в рамках саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Однако детали их разговора пока не озвучиваются.

В марте этого года армянское министерство иностранных дел сообщило, что Ереван и Баку завершили переговоры и утвердили проект мирного договора. После этого Армения заявила о готовности начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа.

Пашинян ранее указывал на важность "взаимного отказа от эскалационных речей", а также на "продолжение процесса делимитации границ". Кроме того, он высказался за введение механизма расследования нарушений режима прекращения огня. В ответ на это Алиев заявил о готовности к началу шагов по выстраиванию доверия с Арменией.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.

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