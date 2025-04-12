Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить диалог по мирному процессу

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Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились в рамках дипломатического форума в Анталье. Они договорились продолжить диалог по мирному процессу, заявили представители МИД Армении в соцсети Х.

Главы дипломатических ведомств обсудили сложившуюся ситуацию в контексте нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом мирного соглашения, пояснили в ведомстве.

МИД Армении объявил о завершении переговоров Еревана и Баку и согласовании проекта мирного договора 13 марта. Дипломаты также выразили готовность страны начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что готов подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном, после чего предложил главе государства Ильхаму Алиеву начать консультации по данному вопросу.

