12 апреля, 12:52Политика
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились продолжить диалог по мирному процессу
Фото: 123RF/grynold
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретились в рамках дипломатического форума в Анталье. Они договорились продолжить диалог по мирному процессу, заявили представители МИД Армении в соцсети Х.
Главы дипломатических ведомств обсудили сложившуюся ситуацию в контексте нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом мирного соглашения, пояснили в ведомстве.
МИД Армении объявил о завершении переговоров Еревана и Баку и согласовании проекта мирного договора 13 марта. Дипломаты также выразили готовность страны начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что готов подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном, после чего предложил главе государства Ильхаму Алиеву начать консультации по данному вопросу.