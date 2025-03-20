Пашинян предложил Алиеву начать консультации по подписанию мирного договора

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного договора. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Проект армяно-азербайджанского мирного соглашения согласован и ожидает подписания", – сказано в сообщении.

В четверг, 13 марта, МИД Армении заявил, что Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного договора. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа, отметили в ведомстве.

Накануне Пашинян заявил, что готов подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном. О завершении переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном глава армянского правительства также говорил во время телефонной беседы с Владимиром Путиным.