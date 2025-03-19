Пашинян заявил, что готов подписать мирный договор с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов подписать текст мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

"Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и ожидает подписания", – сообщил глава армянского правительства.

В четверг, 13 марта, МИД Армении заявил, что Ереван и Баку завершили переговоры и согласовали проект мирного договора. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа, отметили в ведомстве.

На следующий день Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил о завершении переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном. В ходе беседы политики также обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.