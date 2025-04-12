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12 апреля, 15:53

Политика

МИД РФ заявил о готовности содействовать заключению мира между Баку и Ереваном

Фото: depositphotos/borkus

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках встречи с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях Антальского дипломатического форума подтвердил готовность российской стороны содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.

Кроме того, Россия намерена поддерживать стороны в процессе заключения ими мирного договора, сказано в сообщении российского министерства, которое было опубликовано на его официальном сайте.

"Подчеркнута необходимость реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов", – говорится в заявлении МИД.

В рамках дипломатического форума в Анталье Байрамов также встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Главы дипломатических ведомств обсудили сложившуюся ситуацию в контексте нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом мирного соглашения, пояснили в ведомстве.

МИД Армении объявил о завершении переговоров Еревана и Баку и согласовании проекта мирного договора 13 марта. Дипломаты также выразили готовность страны начать консультации с Азербайджаном о сроках и месте подписания документа.

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