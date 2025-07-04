Алиев заявил о возвращении азербайджанских переселенцев в Карабах

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Власти Азербайджана обеспечили возвращение вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел в Карабахе, сообщил президент страны Ильхам Алиев, выступая на саммите Организации экономического сотрудничества в карабахском городе Ханкенди.

"Реализуется программа "Великое возвращение", – передает ТАСС его слова.

По словам президента страны, в настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и получают образование более 50 000 человек. В это же время специальная комиссия оценила нанесенный ущерб государстве в 150 миллиардов долларов. Алиев подчеркнул важность обеспечения прав азербайджанцев, которые были депортированы из Армении.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратила свое существование 1 января 2024 года. Позже армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван получил возможность стать суверенным государством, отказавшись от Арцаха.

