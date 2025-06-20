Пашинян: Армения, отказавшись от Нагорного Карабаха, обрела суверенитет

Фото: 123RF/alexis84

Армения получила возможность стать суверенным государством, отказавшись от Нагорного Карабаха в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления по утверждению исполнения бюджета страны за 2024 год.

"Много говорят о том, что мы потеряли Нагорный Карабах. Я много думал об этом вопросе, и вот мой вывод таков: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения", – цитирует его слова ТАСС.

Также политик не согласен с обвинением оппозиции в том, что он стал первым премьером государства, который признал регион в составе Азербайджана. Пашинян ответил, что признал территориальную целостность Армении, так как она связана с целостностью соседей страны.

"И для меня этот точка, где завершается трансформация премьера "форпоста" (осажденной крепости. – Прим. ред.) в премьеры (суверенной. – Прим. ред.) Армении", – уточнил политик.

Он уверен, что вопрос Карабаха использовался как удавка, чтобы Армения не сложилась как независимое государство. Зато теперь республика им становится, считает Пашинян.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратила свое существование 1 января 2024 года. Летом того же года из региона вывели последних российских миротворцев.

По словам Владимира Путина, РФ не отказывалась от Карабаха, так как это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав об этом Москву. Также российский лидер не считает, что возможный выход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ может отвечать ее интересам. Но это выбор самого государства, признал Путин.

