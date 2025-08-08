Форма поиска по сайту

08 августа, 20:45

Шоу-бизнес

Американский рэпер Akon не отменил концерт в Сириусе на фоне угрозы атаки БПЛА

Американский рэпер Akon 8 августа впервые выступит в Сириусе. Налет украинских беспилотников на Сочи, свидетелем которого стал певец, не повлиял на его решение выступить перед российским зрителем. Однако концерт в Москве, который должен пройти 9-го числа, находится под вопросом. При этом билеты на это выступление распроданы.

Пользователей каршеринга обяжут проходить верификацию через Mos ID. Ужесточение правил вступит в силу с 1 сентября. Крупнейшие операторы уже сообщили о готовности к нововведениям. В частности, они привели в пример успешное внедрение такой системы на самокатах.

Улично-дорожная сеть открылась в поселке Мосрентген. Кроме того, стартовало движение по транспортной развязке у станции метро "Корниловская". Теперь там создан прямой проезд с Калужского шоссе до станций Троицкой линии метро, что значительно сократит время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

