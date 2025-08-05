Подтанцовка Булановой не обиделась на критику своего выступления

Фото: Москва 24

Участники подтанцовки певицы Татьяны Булановой "с позитивом" смотрят на завирусившееся видео их выступления и не обижаются на критику в свою сторону. Об этом рассказал один из танцоров Дмитрий Берегуля, передает "Газета.ру".

По его словам, команда подтанцовки не пытается соревноваться с молодежью и не нуждается в современных танцах. Случившееся Берегуля назвал "мимолетным хайпом", о котором вряд ли будут вспоминать. Он подчеркнул, что хореографию для подтанцовки Булановой он ставит 25 лет, при этом не стремясь соответствовать новым трендам.

"А ролик, который завирусился в интернете, – это просто вырвано из контекста. Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет?" – заметил он.

Танцор подчеркнул, что в настоящий период они много гастролируют, поэтому артисты могут выглядеть уставшими. Тем не менее он отметил, что зрители на концертах всегда довольны их исполнением, как и сама Буланова. Кроме того, Берегуля рассказал, что второй год работает в качестве Back MC, заводит публику, помогает артистке кричалками и речитативами.

Хореограф также признался, что им с Булановой нравится работать вместе. По словам Берегули, рост числа гастролей в последнее время объясняется тем, что певицу ценят по всей стране, и она сама стремится подарить свою любовь зрителям. Однако даже в дни с большим количеством выступлений артистка не оставляет без внимания свою группу и заказывает танцорам массажистов, чтобы их организм скорее восстановился.

"Хореография – вряд ли мы что-то будем менять. Мы что-то постоянно меняем, то есть у нас такой непрерывный процесс, где-то какие-то улучшения происходят. А если вы мне говорите, что хореография плохая, то я буду возражать, потому что с хореографией у нас как раз-таки все нормально", – заключил Берегуля.

Видео с необычными движениями подтанцовки певицы появилось в Сети 4 августа. В комментариях под роликом пользователи оставили много неприятных слов в адрес танцоров. Кто-то заметил, что подобными движениями в школе поздравлял ребят с 23 февраля, а кто-то решил, что певица просто не захотела бросать тех, с кем начинала свою карьеру.