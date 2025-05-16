Певица Татьяна Буланова вышла на публику с мужем, который младше ее на 19 лет

Фото: телеграм-канал "Татьяна Буланова"

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова вышла на публику с супругом, теннисистом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети певицы.

"Редкие минуты отдыха с любимым мужем", – написала артистка.

Ранее стало известно, что певец Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Как писали СМИ, отношения пары начались зимой текущего года, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика".

Возлюбленные заключили брак в апреле в столичном Грибоедовском ЗАГСе, уточнили журналисты. Однако раскрывать отношения они пока не хотят.

Между тем экс-участница российской поп-группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своих соцсетях совместный снимок с комиком Сатиром (Илья Шабельников). На фотографии он целует артистку в щеку, а она обнимает его. После этого пользователи предположили, что Сатир и Кищук встречаются.