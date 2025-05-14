Экс-солистка Serebro Кищук опубликовала фотографию поцелуя с комиком Сатиром

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Экс-участница российской женской поп-группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своих соцсетях снимок с комиком Сатиром (настоящее имя – Илья Шабельников), на котором пародист целует артистку в щеку, а она обнимает его. Об этом сообщает "Радио 1".

Кроме того, девушка разместила в собственном блоге скриншот переписки с комиком. Пользователи предположили, что Сатир и Кищук встречаются.

Ранее стало известно, что российская актриса и блогер Агата Муцениеце выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. На опубликованном в соцсетях кадре запечатлен момент предложения руки и сердца. Муцениеце обнимает и целует Дрангу с букетом роз, а также с кольцом на руке.

Экс-возлюбленный девушки, актер Иван Чуйков заявил, что Муцениеце и Дранга подходят друг другу. По словам мужчины, ему удалось сохранить дружбу с актрисой после их расставания, которое произошло в прошлом году после нескольких месяцев отношений. Чуйков добавил, что рад за актрису.

