Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 09:51

Шоу-бизнес

Экс-солистка Serebro Кищук опубликовала фотографию поцелуя с комиком Сатиром

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/K

Экс-участница российской женской поп-группы Serebro Екатерина Кищук опубликовала в своих соцсетях снимок с комиком Сатиром (настоящее имя – Илья Шабельников), на котором пародист целует артистку в щеку, а она обнимает его. Об этом сообщает "Радио 1".

Кроме того, девушка разместила в собственном блоге скриншот переписки с комиком. Пользователи предположили, что Сатир и Кищук встречаются.

Ранее стало известно, что российская актриса и блогер Агата Муцениеце выходит замуж за композитора и актера Петра Дрангу. На опубликованном в соцсетях кадре запечатлен момент предложения руки и сердца. Муцениеце обнимает и целует Дрангу с букетом роз, а также с кольцом на руке.

Экс-возлюбленный девушки, актер Иван Чуйков заявил, что Муцениеце и Дранга подходят друг другу. По словам мужчины, ему удалось сохранить дружбу с актрисой после их расставания, которое произошло в прошлом году после нескольких месяцев отношений. Чуйков добавил, что рад за актрису.

"Интервью": SHAMAN – об отношениях с Екатериной Мизулиной

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика