Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов РФ

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Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Она записала больше всех песенных дуэтов в истории российской эстрады, следует из данных реестра книги.

"Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос, пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей", – говорится в сообщении.

В материалах отмечается, что за всю карьеру исполнительница записала в сотрудничестве с другими артистами и музыкантами 114 песен. Среди известных имен числятся Михаил Боярский ("Любовь"), Кай Метов ("Прощай, моя любовь") и Филипп Киркоров ("Анисья"), а также многие другие.

Также за годы профессиональной деятельности Буланова не раз была удостоена различных премий. Например, она получила Гран-при фестиваля "Шлягер-1991" и премию "Овация" в 1994 году. В апреле 2025-го Владимир Путин наградил певицу медалью "За труды в культуре и искусстве".