Телеканал Москва 24 запустил танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

Зрителям телеканала Москва 24 предложили принять участие в новом флешмобе – записать собственное видео с танцем в стиле подтанцовки Татьяны Булановой и прислать его в редакцию. Поводом для флешмоба стал недавний концерт певицы в "Лужниках".

Простые и запоминающиеся движения танцоров привлекли внимание зрителей и быстро стали вирусными в соцсетях. Многие уже пробуют повторить этот танец, а артисты подтанцовки превратились в новых героев интернета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.