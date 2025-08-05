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05 августа, 18:30

Общество

Телеканал Москва 24 запустил танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

Телеканал Москва 24 запустил танцевальный флешмоб по мотивам концерта Булановой

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Зрителям телеканала Москва 24 предложили принять участие в новом флешмобе – записать собственное видео с танцем в стиле подтанцовки Татьяны Булановой и прислать его в редакцию. Поводом для флешмоба стал недавний концерт певицы в "Лужниках".

Простые и запоминающиеся движения танцоров привлекли внимание зрителей и быстро стали вирусными в соцсетях. Многие уже пробуют повторить этот танец, а артисты подтанцовки превратились в новых героев интернета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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обществовидеоАлина Гилева

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