Новости регионов: людей эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи и окрестностях эвакуировали отдыхающих с пляжей из-за угрозы атаки беспилотников. Туристов укрывают на минус первых этажах отелей. Очевидцы сообщают о сирене и звуках работы ПВО. Также временно не работает пункт пропуска на границе с Абхазией. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб.

Свидетелем атаки беспилотников стал рэпер Akon. Он с коллективом сейчас находится в Сириусе, где вечером должен состояться его концерт в ледовом дворце "Айсберг". Постояльцев нового пятизвездочного отеля "Mantera Supreme", в котором остановился артист, попросили выйти из номеров и ждать в лобби. Сообщается, что, несмотря на тревогу, рэпер спокоен и готовится к концерту.

В Красноярском крае спасатели эвакуировали туристку, пострадавшую в природном парке Ергаки. Во время спуска с перевала на девушку упал камень, из-за чего она получила серьезные травмы. Друзья оказали туристке первую помощь. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия на вертолете и доставили пострадавшую в больницу. Уточняется, что группа туристов не зарегистрировалась в МЧС перед выходом в горы.

