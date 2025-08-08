Возбуждено дело о разбое после ограбления "Почты России" на юге Москвы

Фото: ТАСС/София Ишанова

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о разбое после ограбления "Почты России" на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

В ведомстве подтвердили, что сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание грабителей.

Ограбление в столичном отделении почты произошло утром в пятницу, 8 августа. Предварительно, неизвестные с масками на лицах зашли в отделение на улице Медиков со служебного входа. Один из злоумышленников выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и, по некоторым данным, скрылись с места происшествия на такси.

Как рассказали сотрудники отделения, среди неизвестных могла быть женщина или мужчина, переодетый под нее. Они также уточнили, что ограбление мог совершить человек, который знал, что на почту поступит двойная пенсия.

"Почта России" оказывает содействие правоохранителям для скорейшего раскрытия преступления. Также она обязалась выполнить все обязательства перед клиентами в срок и пояснила, что денежные средства застрахованы.