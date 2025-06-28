РИА Новости: четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

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Минимум четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета Як-18Т в поле в Московской области, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в деревне Паново городского округа Коломна, уточнил собеседник агентства. По его словам, воздушное судно упало и загорелось.

Схожий инцидент немногим ранее случился и в Приморском крае. В районе аэродрома Новонежино Приморского края разбился легкомоторный самолет Злин-142.

Во время ЧП ба борту был только пилот 1969 года, который погиб. Согласно предварительным данным, собственник воздушного судна передал его погибшему для обучения навыкам пилотирования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.