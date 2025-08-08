Землетрясение на Камчатке сместило Владивосток

Фото: 123RF/eevl

Владивосток сдвинулся на 5 сантиметров в южном направлении и на такое же расстояние к северу из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на профессора Политехнического института ДВФУ Николая Шестакова.

"Даже станции во Владивостоке, удаленном от эпицентра на расстояние 2 350 километров, "почувствовали" движения земной поверхности, вызванные Камчатским землетрясением", – отметил эксперт.

По словам профессора, во время подземных толчков горные массивы на юге полуострова сдвинулись на 2 метра на юго-восток, а в высоте они опустились на 30 сантиметров. Шестаков добавил, что полученные наблюдения являются важными для понимания физики очага случившегося.

Землетрясение произошло на Камчатке 30 июля, из-за чего полуостров сдвинулся на юго-восток. Магнитуда толчков составляла 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После этого произошло еще несколько афтершоков, а также на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

Из-за землетрясения проснулись несколько вулканов. В том числе впервые за свою историю начал извергаться вулкан Крашенинникова.

Ученые предполагают, что землетрясение серьезно отразится на экологии региона. Из-за него некоторые острова могут исчезнуть или появиться новые.

