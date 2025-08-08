Пеплопад от вулкана Ключевская Сопка зафиксирован в поселке на Камчатке

Фото: ТАСС/Наталья Акбирова

Пеплопад от извержения вулкана Ключевская Сопка зафиксирован в поселке Усть-Камчатск на Камчатке, заявил глава района Олег Бондаренко в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, не выходя на открытый воздух. Вместе с тем Бондаренко попросил родителей минимизировать нахождение их детей на улице.

"Содержание пепла в атмосфере находится в пределах допустимых норм. Однако его вдыхание может вызвать раздражение слизистых оболочек, аллергические реакции и ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы", – уточнил глава района.

Первое извержение Ключевской Сопки произошло после мощного землетрясения на Камчатке 30 июля. Магнитуда явления достигала 8,8 балла. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

Более того, 3 августа было зафиксировано первое в истории извержение вулкана Крашенинникова. Выброс пепла произошел на высоту до 6 тысяч метров при высоте самого исполина в 1 856 метров.

Спустя некоторое время Ключевская Сопка выбросила столб пепла высотой 7,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 50 километров в северо-восточном направлении от вулкана.