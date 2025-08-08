Яркий астероид появился в небе над Иркутском

Жители некоторых населенных пунктов Иркутской области смогли увидеть яркий астероид в ночь на пятницу, 8 августа. Об этом сообщил иркутский астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

По его словам, астероид сгорел на высоте около 20–30 километров над землей. Именно на таких высотах достигается максимальная яркость свечения.

"Яркий светящийся объект, который запечатлели ряд видеокамер, по внешнему виду, скорости движения и цвету представляет собой астероид величиной примерно 10 сантиметров. Замечен он был над Иркутском и Свирском в 00:21 (19:21 по московскому времени), наблюдали его примерно 2–3 секунды", – приводит РИА Новости слова Язева.

Как пояснил эксперт, маленькие частицы попадают в атмосферу Земли ежедневно в больших количествах, однако сгорают в верхних слоях атмосферы на высоте 80–90 километров. Тем, кому удалось увидеть болид, повезло.

"Атмосфера в очередной раз нас защитила – вся энергия объекта, летящего в двадцать раз быстрее пули, ушла на нагрев и свечение воздуха в течение нескольких секунд", – добавил он.

Ранее сообщалось, что самый знаменитый метеорный поток Персеиды продлится до 31 августа. Как ранее рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева, интенсивный звездопад ожидается в ночь с 12-го на 13-е число. Можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Персеиды можно назвать самым знаменитым метеорным потоком из-за того, что он очень обильный, пояснила эксперт. Также его удобно наблюдать, так как в августе ночи еще сравнительно теплые и достаточно темные.