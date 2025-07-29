Эксперт Рублева: до 100 метеоров в час ожидается в пик звездопада Персеиды 12–13 августа

29 июля, 13:53Наука
Фото: 123RF/majochudy
Ночь с 12 на 13 августа 2025 года станет лучшей для наблюдения за звездопадом Персеиды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, метеорный поток начался 17 июля и продлится до 31 августа.
Эксперт добавила, что Персеиды можно назвать самым знаменитым метеорным потоком из-за того, что он очень обильный. Также его удобно наблюдать, ведь в августе ночи еще сравнительно теплые и достаточно темные.
"Кроме того, в этот раз Луна будет находиться в фазе первой четверти, что не сильно помешает наблюдениям во время пика", – добавила Рублева.
Она добавила, что наблюдать за метеорами лучше всего за пределами большого города, поскольку свет фонарей и вывесок могут мешать, а высокие постройки будут закрывать горизонт.
"Особенно повезет тем, кто окажется где-нибудь в горах или у моря – там прекрасно видно звезды. Но и чистое поле хорошо подойдет для наблюдений", – отметила специалист.
Ранее эксперт рассказала, что в течение всего июля, а иногда и в начале августа на небе могут появляться серебристые облака. По ее словам, это атмосферное явление уникально уже потому, что наблюдать его можно только летом. Солнце в это время садится не глубоко за горизонт, и его лучи подсвечивают самые верхние слои этих облаков, состоящих из образовавшихся на пылинках льдинок.