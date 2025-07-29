Эксперт Рублева: до 100 метеоров в час ожидается в пик звездопада Персеиды 12–13 августа

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Ночь с 12 на 13 августа 2025 года станет лучшей для наблюдения за звездопадом Персеиды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, метеорный поток начался 17 июля и продлится до 31 августа.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Но самый интенсивный звездопад ожидается в ночь с 12 на 13-е число. Можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Они окажутся преимущественно белого цвета, но иногда получится наблюдать желтоватые и зеленоватые – все зависит от химического состава пылевых частиц, которые влетают в нашу атмосферу.

Эксперт добавила, что Персеиды можно назвать самым знаменитым метеорным потоком из-за того, что он очень обильный. Также его удобно наблюдать, ведь в августе ночи еще сравнительно теплые и достаточно темные.

"Кроме того, в этот раз Луна будет находиться в фазе первой четверти, что не сильно помешает наблюдениям во время пика", – добавила Рублева.

Она добавила, что наблюдать за метеорами лучше всего за пределами большого города, поскольку свет фонарей и вывесок могут мешать, а высокие постройки будут закрывать горизонт.

"Особенно повезет тем, кто окажется где-нибудь в горах или у моря – там прекрасно видно звезды. Но и чистое поле хорошо подойдет для наблюдений", – отметила специалист.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Радиантом потока, из которого вылетают искорки метеоров, является созвездие Персея. Оно находится в северо-восточной части неба, но осматривать лучше весь небосвод: вспышки разлетаются, и увидеть их проще всего боковым зрением.

Ранее эксперт рассказала, что в течение всего июля, а иногда и в начале августа на небе могут появляться серебристые облака. По ее словам, это атмосферное явление уникально уже потому, что наблюдать его можно только летом. Солнце в это время садится не глубоко за горизонт, и его лучи подсвечивают самые верхние слои этих облаков, состоящих из образовавшихся на пылинках льдинок.