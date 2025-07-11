Астроном Рублева: до 25 метеоров в час ожидается в пик звездопада Южные дельта-Аквариды

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Ночь с 30 на 31 июля будет лучшей для наблюдения за звездопадом Южные Дельта-Аквариды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, действие этого метеорного потока начнется уже 12 июля и продлится до 23 августа.

"Однако в выходные увидеть что-то вряд ли удастся: звездопад будет только набирать обороты, и возможны лишь редкие отдельные вспышки в атмосфере планеты. К тому же будет мешать свет Луны, все еще яркой после полнолуния", – отметила эксперт.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария А вот со следующей недели наблюдать за звездопадом будет удобнее. Максимум потока случится в ночь с 30 на 31 июля. В это время возможно насчитать до 25 метеоров в час, плюс Луна будет находиться вблизи фазы первой четверти, поэтому не помешает.

Наблюдать лучше всего перед рассветом, когда достаточно темно, а созвездие Водолея, являющееся радиантом потока, поднимается максимально высоко над горизонтом.

"Это созвездие будет в юго-восточной части неба, поэтому смотреть надо туда", – добавила Рублева.

Ранее астроном рассказала, что весь июль москвичи смогут любоваться серебристыми облаками. Она пояснила, что это атмосферное явление уникально потому, что наблюдать его можно только летом. Солнце в это время садится не глубоко за горизонт, и его лучи подсвечивают самые верхние слои этих облаков, состоящих из образовавшихся на пылинках льдинок.

