Астроном Рублева: до 25 метеоров в час ожидается в пик звездопада Южные дельта-Аквариды

11 июля, 15:27Наука
Фото: depositphotos/sdecoret
Ночь с 30 на 31 июля будет лучшей для наблюдения за звездопадом Южные Дельта-Аквариды. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
По ее словам, действие этого метеорного потока начнется уже 12 июля и продлится до 23 августа.
"Однако в выходные увидеть что-то вряд ли удастся: звездопад будет только набирать обороты, и возможны лишь редкие отдельные вспышки в атмосфере планеты. К тому же будет мешать свет Луны, все еще яркой после полнолуния", – отметила эксперт.
Наблюдать лучше всего перед рассветом, когда достаточно темно, а созвездие Водолея, являющееся радиантом потока, поднимается максимально высоко над горизонтом.
"Это созвездие будет в юго-восточной части неба, поэтому смотреть надо туда", – добавила Рублева.
Ранее астроном рассказала, что весь июль москвичи смогут любоваться серебристыми облаками. Она пояснила, что это атмосферное явление уникально потому, что наблюдать его можно только летом. Солнце в это время садится не глубоко за горизонт, и его лучи подсвечивают самые верхние слои этих облаков, состоящих из образовавшихся на пылинках льдинок.