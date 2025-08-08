Перевозчики в течение двух дней стабилизируют расписание в аэропорту Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Перевозчики планируют в течение двух дней стабилизировать расписание после действия ограничений в аэропорту Сочи, сообщила пресс-служба авиагавани.

Всего в пятницу, 8 августа, на запасные аэродромы из-за ограничения воздушного пространства ушли 17 самолетов. При этом 10 из них уже вылетели в сочинский аэропорт. Для принятия необходимых решений в авиагавани работает оперативный штаб, все службы усилены персоналом.

"На текущий момент: 77 рейсов успешно вылетели с начала суток, 114 рейсов еще запланировано на вылет до конца текущего дня", – говорится в сообщении.

Тем не менее вылет еще 25 рейсов задержан более чем на 2 часа. Чтобы исключить длительное ожидание вылета с нехваткой мест стоянок, были введены ограничения на прибытие самолетов – 5 рейсов в час.

С пассажирами задерживающихся рейсов работают представители авиакомпаний. Кроме того, открыт дополнительный зал для размещения пассажиров с детьми, выставлены кулеры с водой. Вместе с тем в залах авиагавани работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов.

Пассажиры могут отслеживать необходимую информацию на онлайн-табло, на сайте аэропорта и авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте.

Ограничения вводились в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Позже они были сняты.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил об эвакуации людей с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА. Мэр города Андрей Прошунин предупреждал о работе ПВО.

Позже глава Сочи заявил, что инфраструктура города функционирует в штатном режиме после атак украинских дронов. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала. В настоящее время угроза атаки БПЛА в Сочи отменена. Опасности для жителей и гостей города нет.