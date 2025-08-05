Танцор Булановой рассказал, как отреагировал на популярность после видео со своим участием

Танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля рассказал, как отреагировал на популярность после ставшего вирусным видео с его участием. По его словам, никто не знал, что именно сейчас он столкнется с таким успехом.

Мужчина также вспомнил, что выступает на концертах заслуженной артистки России уже 25 лет. При этом с Булановой танцор еще не обсуждал произошедшее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

