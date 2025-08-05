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05 августа, 17:30

Общество

Танец с концерта Татьяны Булановой в "Лужниках" стал новым трендом

Танец с концерта Татьяны Булановой в "Лужниках" стал новым трендом

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Выступление Татьяны Булановой в "Лужниках" стало поводом для нового интернет-тренда. Особое внимание зрителей привлекли простые и запоминающиеся движения танцоров певицы, которые быстро разошлись в соцсетях.

Теперь ролики, на которых пользователи повторяют этот танец, публикуются по всей стране. Флешмоб набирает популярность, а поклонники Булановой соревнуются за звание самого яркого исполнителя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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