Танец с концерта Татьяны Булановой в "Лужниках" стал новым трендом

Выступление Татьяны Булановой в "Лужниках" стало поводом для нового интернет-тренда. Особое внимание зрителей привлекли простые и запоминающиеся движения танцоров певицы, которые быстро разошлись в соцсетях.

Теперь ролики, на которых пользователи повторяют этот танец, публикуются по всей стране. Флешмоб набирает популярность, а поклонники Булановой соревнуются за звание самого яркого исполнителя.

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