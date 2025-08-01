Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Певец Niletto вызвал гнев поклонников отказом фотографироваться, сообщает Super.

Во время одного из концертов Niletto попросил не подходить к нему за фото, поскольку это "высасывает из него энергию". В ответ фанаты написали в соцсетях, что певец не может просить "таких невозможных вещей", так как является публичным человеком.

Однако Niletto не стал оставаться в стороне и попросил позвать его, когда "поверхностное мышление начнет замечать что-то более ценное".

"Пока вы злитесь на меня, я делаю добрые дела для вас", – заявил артист.

Ранее американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностирована болезнь Лайма. По его словам, во время мирового тура он часто испытывал сильную невралгию, усталость или тошноту, когда выходил на сцену. Однако он принял решение продолжать выступления, несмотря на болезнь.

