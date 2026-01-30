Форма поиска по сайту

30 января, 14:26

Происшествия

"Агент ФБР" в США хотел выпустить из тюрьмы убийцу гендиректора UnitedHealthcare

Фото: depositphotos/jo_poker

В США задержали мужчину, представившегося агентом ФБР, который пытался освободить обвиняемого в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Луиджи Манджоне, сообщает "Радио 1" со ссылкой на CBS News.

Инцидент произошел в федеральной тюрьме в Бруклине. 36-летний Марк Андерсон заявил сотрудникам учреждения, что является агентом ФБР и имеет судебное постановление об освобождении Манджоне.

После просьбы предъявить документы злоумышленник показал водительское удостоверение штата Миннесота и добавил, что при нем есть оружие. Более того, он бросил в лицо сотрудникам бумаги, связанные с судебными разбирательствами против Министерства юстиции США.

В результате Андерсона задержали. При этом, по его словам, он сам хотел ареста, так как якобы опасается преследования со стороны мексиканского картеля "Халиско".

При досмотре у него нашли вилку для барбекю и круглое стальное лезвие. Было установлено, что мужчина переехал в Нью-Йорк в поисках работы и устроился в пиццерию.

Манджоне о случившемся не знал. Сейчас он ожидает судебного заседания по отбору присяжных, которое запланировано на 8 сентября.

Утром 4 декабря 2024 года киллер убил топ-менеджера UnitedHealth Group Inc. Брайана Томпсона, когда тот шел на конференцию. Манджоне поджидал его, а потом несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде. Полиция задержала его 9 декабря.

По информации СМИ, подозреваемый хотел взорвать свою жертву при помощи бомбы. Его тетрадь с соответствующей записью оказалась в руках следователей. В ней Манджоне пришел к выводу, что бомба может убить невинных, а стрельба будет более прицельной.

Сейчас мужчина является фигурантом дела об убийстве первой степени и убийстве второй степени, включая акт терроризма. Кроме того, его обвиняют в незаконном владении оружием и создании поддельного водительского удостоверения. Свою вину он не признал.

происшествияза рубежом

