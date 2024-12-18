Убийце топ-менеджера UnitedHealthcare предъявлено обвинение

Фото: Policía Estatal de Pensilvania vía AP

Большое жюри присяжных Нью-Йорка предъявило Луиджи Манджоне обвинение в убийстве топ-менеджера UnitedHealth Group Inc. Брайана Томпсона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на окружную прокуратуру Манхэттена.

Мужчина является фигурантом дела об убийстве первой степени и убийстве второй степени, включая акт терроризма. Кроме того, его обвиняют в незаконном владении оружием и поддельном водительском удостоверении.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул намерен подать документы на экстрадицию обвиняемого из штата Пенсильвания, где он сейчас находится. Мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Киллер поджидал его, а потом несколько раз выстрелил в него и скрылся на велосипеде. Полиция задержала подозреваемого 9 декабря.

По данным СМИ, Манджоне планировал взорвать свою жертву при помощи бомбы. Его тетрадь с соответствующей записью оказалась в руках следователей. В ней Манджоне пришел к выводу, что бомба может убить невинных, а стрельба будет более прицельной.

