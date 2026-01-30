"Зима в Москве" помогает развиваться столичному бизнесу

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Зима в Москве" помогает развиваться столичным предпринимателям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Например, PR-директор Rostic's Жанна Белаш в ходе пресс-тура на площадках проекта отметила, что коллаборация с парками Москвы является очень хорошим примером интеграции бизнеса в общественное пространство.

"Мы получаем много положительных отзывов. Поэтому такие коллаборации – это очень круто, очень здорово. И классно, что парки развиваются таким образом, а бизнес участвует так, как это делаем мы сейчас здесь", – сказала Белаш.

В свою очередь, директор по коммуникациям и устойчивому развитию компании STONE Татьяна Желанова рассказала, что сотрудничество в рамках проекта было продуктивным. При этом для компании это была первая интеграция с парком.

"Сегодня мы активно представлены на Ходынском поле и реализуем здесь четыре офисных объекта. <…> Благодаря развитию парка мы смогли выстроить эффективный и продуктивный диалог с коллегами и реализовать зону керлинга как дополнительную новую активность для москвичей", – заключила Желанова.

По ее словам, для компании было важно найти новую активность для москвичей и подарить им дополнительный досуг в рамках выходного дня.

Ранее стало известно, что участие в проекте "Зима в Москве" увеличило выручку столичного бизнеса. Предприниматели провели свыше 1,4 тысячи мероприятий. Сами же бренды стали более узнаваемы.

С 31 декабря по 11 января состоялось свыше 150 мероприятий и более 850 акций в рамках "Зимы в Москве". Чаще всего их проводили предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, организации из индустрии красоты, творчества, образования.

