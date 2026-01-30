Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 14:10

Экономика

"Зима в Москве" помогает развиваться столичному бизнесу

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Проект "Зима в Москве" помогает развиваться столичным предпринимателям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Например, PR-директор Rostic's Жанна Белаш в ходе пресс-тура на площадках проекта отметила, что коллаборация с парками Москвы является очень хорошим примером интеграции бизнеса в общественное пространство.

"Мы получаем много положительных отзывов. Поэтому такие коллаборации – это очень круто, очень здорово. И классно, что парки развиваются таким образом, а бизнес участвует так, как это делаем мы сейчас здесь", – сказала Белаш.

В свою очередь, директор по коммуникациям и устойчивому развитию компании STONE Татьяна Желанова рассказала, что сотрудничество в рамках проекта было продуктивным. При этом для компании это была первая интеграция с парком.

"Сегодня мы активно представлены на Ходынском поле и реализуем здесь четыре офисных объекта. <…> Благодаря развитию парка мы смогли выстроить эффективный и продуктивный диалог с коллегами и реализовать зону керлинга как дополнительную новую активность для москвичей", – заключила Желанова.

По ее словам, для компании было важно найти новую активность для москвичей и подарить им дополнительный досуг в рамках выходного дня.

Ранее стало известно, что участие в проекте "Зима в Москве" увеличило выручку столичного бизнеса. Предприниматели провели свыше 1,4 тысячи мероприятий. Сами же бренды стали более узнаваемы.

С 31 декабря по 11 января состоялось свыше 150 мероприятий и более 850 акций в рамках "Зимы в Москве". Чаще всего их проводили предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, организации из индустрии красоты, творчества, образования.

Проект "Зима в Москве" позволяет развиваться столичным предпринимателям

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
бизнесэкономикагород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика