Губернатор Аляски заявил, что штат готов к проведению встречи Трампа и Путина

Фото: 123RF/izanbar

Губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что штат готов принять встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.

Данливи подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для такого масштабного мероприятия в силу своей географии и истории. Он добавил, что за этой встречей будет наблюдать весь мир.

"На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира", – написал Данливи.

При этом губернатор отметил, что точное место встречи Трампа и Путина на Аляске на данный момент неизвестно. Эту информацию Белый дом огласит позже.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится на Аляске 15 августа. Однако не стал раскрывать подробности.

Эту же информацию подтвердил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он добавил, что Россия и США посвятят ближайшие дни подготовке предстоящего саммита.

Путин и Трамп в ходе переговоров на Аляске сосредоточатся на обсуждении долгосрочного урегулирования украинского конфликта.