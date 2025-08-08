Corriere della Sera: Россия выступила против встречи Трампа и Путина в Риме

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия выступила против проведения встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Риме, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Corriere della Sera.

По данным СМИ, изначально с таким предложением выступил Трамп. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони согласилась принять саммит, после чего госсекретарь Марко Рубио назвал Рим возможной площадкой для переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский также одобрил итальянскую столицу как место проведения саммита.

Однако Россия выступила против, так как считает Италию "страной, слишком явно выступающей на стороне Украины". Еще одним препятствием в СМИ назвали ордер Международного уголовного суда на арест президента России, выданный в 2023 году.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Стороны работают над ее параметрами. При этом речи о трехстороннем диалоге с Зеленским пока нет.

Путин назвал одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он также уточнил, что заинтересованность в диалоге была проявлена с обеих сторон.

