Fox News: встреча Путина и Трампа может состояться 11 августа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп могут провести встречу в понедельник, 11 августа, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, среди возможных мест для проведения мероприятия рассматривался в том числе Рим. Однако, по данным источников ТАСС, мероприятие может состояться в одной из арабских стран.

При этом российская сторона придерживается жесткой позиции по территориальному вопросу в контексте урегулирования конфликта на Украине даже после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Bild.

В материале отмечается, что среди требований России остался пункт о сохранении контроля над Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями, Республикой Крым. Только по вопросу о возможном воздушном перемирии наблюдается открытость к обсуждению, добавили источники издания.

Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа. В настоящий момент стороны работают над ее параметрами. Речи о трехстороннем диалоге с участием украинского лидера Владимира Зеленского пока нет.

Как отметил Путин, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали бы одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом. Вместе с тем он уточнил, что заинтересованность в диалоге была проявлена с обеих сторон.

