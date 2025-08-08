Орбан призвал европейские страны провести саммит с Россией

Фото: ТАСС/EPA/SADAK SOUICI

Саммит с Россией необходимо провести после встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает "Газета.ру".

Политик признался, что сожалеет из-за самоотстранения Евросоюза (ЕС) от урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что от лидеров ЕС в Брюсселе "мало толку". Такой вывод Орбан сделал по итогам переговоров европейских стран с США по импортным тарифам.

На саммите с Россией представлять Европу должны главы Германии и Франции, считает венгерский премьер. Орбан подчеркнул, что встреча должна состояться, так как война идет в том числе в Европе. При этом организовать саммит на высшем уровне должны лидеры ЕС.

Ранее Трамп заявил, что планирует лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Более того, после встречи Путина и спецпосланника Белого дома Стивена Уиткоффа, которая состоялась 6 августа, президент США отметил возможность трехсторонних переговоров с лидерами России и Украины. В свою очередь, Путин подчеркнул, что не имеет ничего против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.