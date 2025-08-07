Путин заявил, что не имеет ничего против встречи с Зеленским

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин по итогам встречи с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский лидер подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы условия.

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", – сказал президент РФ.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны приступили к конкретной проработке параметров встречи.

Ушаков подчеркнул, что речи о трехсторонней встрече лидеров России, США и Украины пока не идет. По словам дипломата, эту тему на переговорах с Путиным затрагивал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Однако Москва не стала реагировать на это предложение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже указывал, что необходимая работа для встречи Путина и Зеленского пока не проведена. Кроме того, считает пресс-секретарь президента, эта встреча вряд ли состоится до конца августа. Она должна поставить точку в урегулировании украинского конфликта и зафиксировать все договоренности.

