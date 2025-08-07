07 августа, 15:20Политика
Путин заявил, что не имеет ничего против встречи с Зеленским
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин по итогам встречи с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российский лидер подчеркнул, что для таких переговоров должны быть созданы условия.
"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", – сказал президент РФ.
Ранее стало известно, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа. Как уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны приступили к конкретной проработке параметров встречи.
Ушаков подчеркнул, что речи о трехсторонней встрече лидеров России, США и Украины пока не идет. По словам дипломата, эту тему на переговорах с Путиным затрагивал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Однако Москва не стала реагировать на это предложение.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уже указывал, что необходимая работа для встречи Путина и Зеленского пока не проведена. Кроме того, считает пресс-секретарь президента, эта встреча вряд ли состоится до конца августа. Она должна поставить точку в урегулировании украинского конфликта и зафиксировать все договоренности.
Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в ближайшие дни