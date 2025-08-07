Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским о мире на Украине и членстве Киева в ЕС

Фото: ТАСС/AP/Andrew Medichini

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Х, что обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским шаги на пути к миру и вопрос "будущего членства" Киева в Евросоюзе.

Она также добавила, что обсудила восстановление Украины и подчеркнула, что Европа будет продолжать "играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира".

Ранее стало известно, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Стороны уже приступили к конкретной проработке параметров встречи.

Президент России отметил, что считает Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом. По его словам, у РФ много друзей, которые готовы помочь в организации данного события.

Путин также заявил, что не имеет ничего против встречи с Зеленским, однако для таких переговоров должны быть созданы условия, до которых сейчас далеко.

