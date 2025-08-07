Трамп не исключил возможность скорой встречи с Путиным

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что есть хорошие перспективы завершения конфликта на Украине и проведения его встречи с Владимиром Путиным. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что переговоры Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москве прошли очень хорошо. По его словам, это результат долгой дипломатической работы.

Также американский лидер не исключил возможность проведения трехсторонней встречи с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако отметил, что еще не решено, где именно будут проходить эти переговоры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп планирует на следующей неделе провести личную встречу с Владимиром Путиным. Согласно данным New York Times, президент США рассказал об этом во время телефонного разговора с европейскими лидерами.

Помимо этого, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что вскоре может состояться телефонный разговор Трампа и Путина. Политик отметил, что возможность проведения личной встречи Путина и Трампа будет зависеть от прогресса, которого удастся достичь в сближении позиций сторон в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.