Пентагон заявил, что мир на Украине потребует обмена территориями

Любой вариант мирного урегулирования украинского конфликта может потребовать взаимных уступок, включая возможный обмен территориями. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что в конечном итоге ни одна из сторон не будет удовлетворена полностью. Хегсет также добавил, что его не беспокоит создание прецедента в виде обмена территориями, так как, по его мнению, причиной текущего конфликта стала не политика действующего лидера США Дональда Трампа, а слабость предыдущих президентов Америки Барака Обамы и Джо Байдена.

Ожидается, что вопрос долгосрочного урегулирования конфликта на Украине станет основной темой предстоящих переговоров Владимира Путина и Трампа, которые пройдут на Аляске 15 августа.

Глава Белого дома заявил, что планирует настаивать на прекращении конфликта. При этом он назвал предстоящую встречу "скорее предварительной", она сможет заполнить "некоторые пробелы", а также уточнить параметры возможных решений.

По информации СМИ, украинский президент Владимир Зеленский смягчил позицию по вопросу территорий перед встречей Путина и Трампа. В частности, Зеленский может согласиться на уступки уже контролируемых РФ территорий.